Станция метро "Выхино" превратится в пассажирский терминал

13 июл. 1:45

В Москве станция метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии будет реконструирована в транспортно-пересадочный узел.

"На "Выхино" мы планируем построить большой пассажирский терминал (конкорс) с общим распределительным залом, кассами ж/д и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров", - написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

После реконструкции пересадка с железнодорожной станции на метро будет занимать всего две минуты, терминал станет удобнее для пассажиров.

Основные работы по преобразованию “Выхино" в ТПУ должны завершиться в 2025 году.