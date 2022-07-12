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На создание семейных ферм в Северной Осетии выделили свыше 120 млн рублей

На создание семейных ферм в Северной Осетии выделили свыше 120 млн рублей

В Северной Осетии 13 хозяйств получат на создание семейных ферм гранты на общую сумму 123 млн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Алан Кусраев, выступая на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики региона в условиях санкций.

Кроме того, он поведал, что в федеральное профильное ведомство направлены документы по 11 хозяйствам на получение государственной поддержки в рамках программы развития мелиорации.

По словам Кусраева, общий объем инвестиций составит 1 млрд 140 млн рублей. Площадь пашен, которая будет введена после их реализации, составит около 5 тыс га, передает ТАСС.

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