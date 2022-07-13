Добраться в Геленджик из Москвы можно будет на автобусе

13 июл. 0:05

С 23 июля из Москвы в Геленджик раз в неделю начнет ходить рейсовый автобус, - сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

Возить пассажиров будет 44-местный туристический автобус с кондиционером, столиками и системами помощи при движении и торможении. За рулем автобусов будут водители "Мосгортранса". На рейсах их будет двое, чтобы сменять друг друга, - передает портал Юга.ру.

Выезжать автобус будет из московского "Саларьево": рейс будет отправляться в 9:20 по субботам и прибывать в Геленджик в 16:20 в воскресенье. Билеты уже доступны в кассах автовокзала или в мобильном приложении "Метро Москвы".