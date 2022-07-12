В межсезонье в Крыму будут развивать экотуризм

12 июл. 19:58

В Крыму набирает обороты экологический или природный туризм, и, возможно, это направление станет звеном в преодолении фактора сезонности. Об этом сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, передает пресс-служба вуза.

"Полуостров по-прежнему остается центром купально-пляжной рекреации, и этот приоритет не изменился, однако экотуризм как специализированный вид имеет разный спектр направлений, и развивается он часто самостоятельно, исходя из рыночных и природных условий", - цитирует Вахрушева "АиФ-Крым".

При таком виде отдыха туристу нет необходимости привязываться к летнему сезону - можно комфортно отдохнуть в Крыму осенью и зимой.

Например, в Байдарской долине пользуется популярностью гостевой дом "Узунджа", а на берегу горной реки Бурульча недалеко от поселка Ароматное усадьба "Розенталь" предлагает гостям экологический и активный туризм.

Перспективы экотуризма в Крыму основаны и на полном соответствии запросу на устойчивое развитие - единственное направление рекреационной индустрии, стремящееся одновременно сохранить в первозданном виде естественные ландшафты и увеличить экономику посещаемых мест.