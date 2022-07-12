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В Железноводске газифицировали район 

В Железноводске газифицировали район 

В жилом районе Железноводска Роза Люксембург провели газовые стояки к семи домовладениям, информирует пресс-служба городской администрации. 
Как пояснил глава города Евгений Бакулин, газифицировать можно только объект капитального строительства. "Предусмотрена догазификация домов в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. До границ земельного участка газ проводят бесплатно», – пояснил глава Железноводска", - сообщил он.

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