В Железноводске газифицировали район 

12 июл. 20:02

В жилом районе Железноводска Роза Люксембург провели газовые стояки к семи домовладениям, информирует пресс-служба городской администрации.

Как пояснил глава города Евгений Бакулин, газифицировать можно только объект капитального строительства. "Предусмотрена догазификация домов в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. До границ земельного участка газ проводят бесплатно», – пояснил глава Железноводска", - сообщил он.