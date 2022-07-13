Пять негативных последствий укрепления доллара для мировой экономики

В прошлом году американский доллар значительно вырос по сравнению с другими мировыми валютами, а недавно поставил рекорд 20-летней давности. Он укрепился на 15% по отношению к британскому фунту, на 16% - к евро, и на 23% - к японской йене. The Conversation пишет, что доллар остается мировой резервной валютой, которая используется в большинстве международных финансовых операций, а потому изменения его стоимости оказывают влияние на глобальную экономику.

1. Усиление инфляции

Топливо и основные сырьевые товары, в частности металлы и древесина, в основном продаются за доллары. Поэтому когда доллар укрепляется, эти товары стоят больше в местных валютах. Например, в британских фунтах цена топлива за $100 выросла с £72 до £84. Поскольку стоимость бензина в американских долларах также увеличилась, экономика испытывает давление одновременно с двух сторон. Когда энергоносители и сырье дорожают, стоимость многих продуктов для потребителей и предприятий тоже растет, провоцируя инфляцию по всему миру. Единственное исключение - сами США, где за счет более сильного доллара импорт становится дешевле, тем самым сдерживая инфляцию.

2. Страны с низким доходом под угрозой

Долг большинства развивающихся стран номинирован в долларах, поэтому сегодня многие из них задолжали гораздо больше, чем год назад. Им будет всё сложнее обслуживать растущие в местной валюте долги. Подобная ситуация уже наблюдается на Шри-Ланке, и вполне возможно, случится в других странах. Им придется увеличивать налоги, печатать обесценивающиеся местные деньги или занимать еще больше. В результате, этим странам будут угрожать глубокая рецессия, гиперинфляция, кризис суверенного долга или все вместе сразу в зависимости от того, какой путь они выберут. Странам, которые столкнутся с кризисом суверенного долга, понадобятся годы и даже десятилетия, чтобы восстановиться, а граждане будут испытывать еще большую нужду.

3. Растущий торговый дефицит США

Из-за сильного доллара другие страны будут закупать меньше американских продуктов. Торговый дефицит США, разница между количеством экспорта и импорта, уже приближается к устрашающей цифре в триллион долларов за год. Джо Байден и Дональд Трамп до него обещали сократить разрыв, в частности, с Китаем. Экономисты предупреждают, что торговый дефицит усиливает в США тенденцию к заимствованию и приводит к переносу многих производств за границу.

4. Усиление дедолларизации

Самая очевидная экономическая политика по сдерживанию торгового дефицита - привычная практика введения тарифов, квот и всевозможных барьеров для импорта. Другие страны обычно отвечают на подобный протекционизм, увеличивая пошлины и вводя ограничения на американские продуты. В эпоху, когда дедолларизация уже началась из-за ухудшения отношений между Западом и Россией, более сильный доллар подкрепляет протекционизм и угрожает глобальной торговле.

5. Опасения еврозоны

Более слабые члены ЕС, в частности, Ирландия, Греция и Кипр менее уязвимы перед лицом инвесторов, увеличивающих стоимость заимствования до кризисных уровней, чем в самые сложные времена еврозоны. Дело в том, что большая часть их национального долга управляется Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ), который был создан для их спасения, а также более лояльными инвестиционными банками блока. Однако более сильный доллар оказывает давление на Европейский центральный банк, которому придется поднимать ключевую ставку, чтобы поддержать евро и снизить стоимость импорта, в том числе и энергоносителей. В результате под удар попадают страны еврозоны с большим долгом. В Италии, девятой экономике мира, госдолг вырос до колоссальных 150% от ВВП. Ей будет сложно преодолеть кризис, если ситуация выйдет из-под контроля.

Словом, сильный доллар - очередная причина для опасений мировой рецессии в ближайшее время. Высокая инфляция съедает доход и снижает потребление. Протекционизм душит международную торговлю и инвестиции. Кризис суверенного долга - серьезная причина для беспокойства большинства развивающая стран и даже государств еврозоны.

Продолжится ли рост доллара

Доллар растет и по экономическим, и по геополитическим причинам. Центральный банк США - Федеральная резервная служба - агрессивно повышает ключевую ставку, отказываясь от политики создания денег за счет количественного смягчения. Это делается для того, чтобы сдержать инфляцию, спровоцированную проблемами с поставками во время пандемии, кризисом на Украине, а также самой политикой количественного смягчения.

Крепкий американский доллар - побочный эффект повышения ключевых ставок. Поскольку сейчас доллар предлагает более высокую доходность при хранении в американском банке, иностранные инвесторы продают местную валюту и покупают доллары.

Центральные банки в других странах, например, в Великобритании, тоже поднимают ключевые ставки, еврозона планирует повышение. Но они не действуют так агрессивно, как США. Япония вообще не ужесточает денежно-кредитную политику, и в результате спрос на доллар продолжает расти.

Еще одна причина укрепления американского доллара - его статус безопасной валюты в мире, находящимся под угрозой рецессии, а текущая геополитическая ситуация усиливает его привлекательность. Евро пострадал из-за близости ЕС к Украине, его зависимости от российских энергоресурсов и угрозы очередного кризиса еврозоны. Впервые с момента создания европейская валюта близка к паритету с долларом.

Британский фунт пострадал из-за Брексита, а также перспективы второго голосования по независимости Шотландии и потенциальной торговой войны с ЕС из-за Североирландского протокола. У японской экономики почва постепенно уходит из-под ног. Население страны стареет, а правительство по-прежнему настороженно относится к мигрантам, в связи с чем производственные мощности падают. Слабая иена - последствие продолжающейся политики количественного смягчения, проводимой с целью сдерживания ключевой ставки по государственному долгу.

Сложно представить будущее направление движения американского доллара в условиях меняющейся мировой экономики. Вероятнее всего, неослабевающая инфляция будет способствовать росту ключевых ставок, что в совокупности с геополитическими рисками и суверенным дефолтами будет способствовать укреплению доллара. Сильный доллар - реакция на непростые времена.