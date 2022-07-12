Премиальный китайский электромобиль может появиться на российском рынке

12 июл. 19:44

Премиальный бренд китайской автомобильной компании Dongfeng Voyah намерен в 2023 году начать продавать в России электрокроссовер Free. Об этом сообщил заместитель генерального директора по продажам Voyah Лю Чжаньшу.

По его словам, стоимость автомобиля составит примерно 355 тыс юаней ($52,7 тыс, или свыше $3,1 рублей), передает РИА Новости.

Электрокроссовер Free может разгоняться до 200 км в час. Кроссовер оснащен системой Face ID, встроенным убирающимся тройным сенсорным экраном, массажными креслами. Также в нем оборудована стеклянная панорамная крыша с регулируемой светопроницаемостью.