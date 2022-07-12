В Баренцевом море стартовали учения Северного флота

12 июл. 19:38

В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, информирует пресс-служба Северного флота.

"Малые противолодочные корабли Северного флота "Юнга" и "Брест" вышли в Баренцево море для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы. <…> Группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - указано в сообщении пресс-службы.

Стало известно, что учения пройдут в несколько этапов, в них также примут участие противолодочная авиация и силы ПВО.