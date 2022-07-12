Евросоюз собирается выделить Украине еще полмиллиарда евро

12 июл. 18:59

Европейский союз намерен дополнительно предоставить Украине 500 млн евро для военной помощи. Об этом заявил генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино, выступая совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

"Мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере 500 млн евро", - цитирует его ТАСС.

Средства будут переданы Киеву через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение 2 млрд евро. Саннино подчеркнул, что впервые через данный фонд финансируются поставки летального оружия.