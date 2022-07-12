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Евросоюз собирается выделить Украине еще полмиллиарда евро

Евросоюз собирается выделить Украине еще полмиллиарда евро

Европейский союз намерен дополнительно предоставить Украине 500 млн евро для военной помощи. Об этом заявил генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино, выступая совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

"Мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере 500 млн евро", - цитирует его ТАСС.

Средства будут переданы Киеву через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение 2 млрд евро. Саннино подчеркнул, что впервые через данный фонд финансируются поставки летального оружия.

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