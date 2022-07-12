Байден и Блинкен посетят Израиль и Саудовскую Аравию

12 июл. 19:09

Глава Госдепа США Энтони Блинкен отправится с 13 по 16 июля в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию. В турне он будет сопровождать президента США Джо Байдена.

В распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса отмечается, что в ходе поездки глава американской дипломатии рассчитывает "провести консультации с израильскими и палестинскими партнерами, а также партнерами из стран Персидского залива и региона по целому ряду приоритетных вопросов, в том числе углублению связей США в регионе, вопросам региональной безопасности, поддержки решения [палестино-израильского вопроса] на основе сосуществования двух государств, а также противостоянию общим угрозам, в том числе исходящим от Ирана", передает ТАСС.