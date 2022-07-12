Во вторник, 12 июля, в жилом доме в центре Тбилиси случился пожар.
Возгорание произошло на третьем этаже здания на проспекте Тамар Мепе. Огонь быстро распространился на несколько квартир из-за деревянных перегородок.
По словам главы районной администрации Дидубе Владимира Дзнеладзе, из-за сильного задымления всех жителей дома пришлось эвакуировать. Согласно предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Мужчина сломал ногу, спрыгнув в панике со второго этажа.
Причина пожара будет установлена в ходе экспертизы, передает "Sputnik Грузия".