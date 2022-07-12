Притча о венце безбрачия

Было это не в стародавние времена, а в разгар эпохи глобализации, когда мир наш в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями стал более взаимосвязанным, а люди более разобщенными – глаз от смартфонов не отрывали, да еду готовую через службу доставки заказывали.

Вот в такие времена жила наша героиня. Обычная такая девушка (и неглупая, и симпатичная, и воспитанная), правда, не слишком современная. А потому очень хотелось ей выйти замуж, детишек растить, да с мужем в любви и согласии до старости прожить. Долго ждала она своего принца, да никак дождаться не могла. И пошла девушка к ведунье – узнать, нет ли над ней, господи прости, венца безбрачия.

- Госпожа ведунья, отчего подруги мои легкомысленные все давно замуж повыскакивали, а мне, порядочной и правильной такой, не везет?

- А ты уверена, что порядочная девушка и идеальная невеста есть одно и то же?

- Так мама меня учила. И не только мама, все девичьи книги и фильмы об этом.

- Я хоть и ведунья, но знаю, что в реальной жизни те законы не работают. Вы, романтики, начитаетесь сказок, а потом витаете в облаках. Ты привыкла отдавать все, ничего не требуя взамен, бежишь по первому зову, забываешь о своих интересах и живешь только для других, а они не ценят этого.

- Что же, по-вашему, порядочность в таком случае? Хвостом вертеть направо налево?

- Конечно, порядочность – это верность своему мужчине. Но не позволяй вытирать об себя ноги. Быть "серой мышью" и вести себя с достоинством – разные вещи.

- Вот моя подруга, она с Кавказа, говорит, что красота – это половина приданого.

- Конечно, но есть и вторая половина. Обрати внимание, какие кавказские девушки приветливые, терпеливые в хорошем смысле слова, какие они гостеприимные.

- Что же мне теперь на Кавказ ехать?

- Зачем обязательно ехать? Пусть он будет в твоем сердце, с его традициями честности и благородства. Порядочность это ведь не только про мужчину и женщину. Порядочный человек чтит традиции, выполняет договоренности. У порядочных людей слова не расходятся с делом, на них всегда можно положиться.

- Как это поможет мне?

- Ты будешь уважать себя, тебя будут по-настоящему ценить другие, с тобой захотят общаться. Порядочная девушка заметна в любом обществе. Она как луч солнца. Она доброжелательна, приветлива, много читает, хорошо говорит, хорошо танцует, буквально светится улыбкой. Она всегда естественна, внимательна, вежлива. К таким обаятельным девушкам мужчины слетаются как мотыльки на огонь, хотят всегда видеть таких рядом с собой. Словом, веди себя так, чтобы другие рядом с тобой захотели вести себя лучше. Нет на тебе никакого венца безбрачия. Ступай с Богом.

Помогли ли девушке советы ведуньи, которая на самом деле оказалась обычным психологом, история умалчивает, но одним поистине порядочным человеком на земле точно стало больше.