Экосистема Персидского залива рушится

За последние четыре десятилетия государства Персидского залива достигли беспрецедентного уровня развития. Полвека назад ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляла примерно 51 год, но период получения прибыли от экспорта нефти и газа, инвестиций в здравоохранение и повышения качества жизни кардинально изменил ситуацию, пишет Arab News.

Тем не менее климатические условия лишь ухудшились: с 1980 года температура в Персидском заливе выросла быстрее, чем в остальном мире. В этих обстоятельствах и происходило развитие городов на знойных, ветреных берегах. Исторически население на побережьях Кувейта, Катара, Восточной провинции Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ как извлекало пользу от своей близости к морю, так и страдало от него.

Персидский залив с его суровым пустынным климатом делал возможной торговлю жемчугом и предоставлял доступ к важным морским путям. Теперь наступил момент, когда протяженные рифы (скалистые и коралловые), многочисленные жемчужные моллюски и мангровые заросли залива нуждаются в защите. Хотя коралловые рифы Персидского залива лучше остальных приспосабливаются к температурным изменениям, исследования показали, что из года в год происходит все больше случаев обесцвечивания кораллов по мере повышения температуры. Наблюдения за рифами в Персидском заливе показали, что после недели воздействия среднесуточной температуры выше 35 градусов начиналось повреждение кораллов. На сегодняшний день в заливе такие температуры могут сохраняться по несколько месяцев.

Мангровые заросли также находятся под угрозой. Как одна из немногих экосистем, способных поддерживать биоразнообразие в жаркие летние месяцы, мангровые заросли - важная часть окружающей среды. Их обширная корневая система обеспечивает естественное убежище для рыбы и других морских обитателей и играет важную роль в защите береговой линии от эрозионного воздействия сезонных штормов. Как естественные фильтры, они также защищают коралловые рифы и водоросли от засорения. Поэтому в контексте повышения температуры моря мангровые заросли очень важны. Они способны хранить в пять раз больше углерода на квадратный метр, чем тропические леса. Их способность накапливать углерод преимущественно в корнях гарантирует его сохранение на протяжении очень долгого времени, вплоть до тысячелетий. При разрушении экосистемы углерод выбрасывается обратно в атмосферу, где способствует изменению климата. В глобальном масштабе потеря мангровых лесов приводит к ежегодному выбросу до миллиарда тонн углекислого газа.

Как одна из немногих зеленых зон в этих крайне засушливых странах, мангровые заросли жизненно важны для поддержания уровня кислорода в регионе, где массовая добыча и экспорт углеводородов сопровождается большим объемом выбросов углекислого газа. Наконец вопросом защиты мангровых лесов озаботились в Катаре, а в ОАЭ начали высаживать мангровые деревья.

Пережив столетия трудностей, государства Персидского залива имеют полное право заниматься своим развитием для повышения грамотности, улучшения качества жизни и привлечения посетителей со всего мира. Однако условия окружающей среды, из-за которых было и так сложно выживать на протяжении тысячелетий, не улучшились с приходом богатства.

Последствия изменения климата в странах Персидского залива становятся лишь серьезнее, поскольку страны региона пытаются удовлетворить растущий спрос на нефть и газ. Чтобы обеспечить сохранение уровня жизни в странах региона в долгосрочной перспективе, нужны планы управления климатическими рисками.