Лавров провел переговоры с коллегой из Узбекистана

12 июл. 18:20

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с и. о. главы МИД Узбекистана Владимиром Норовым. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе подготовку предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений. Обсуждалось взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая подготовку к предстоящим в Узбекистане заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств - членов ШОС", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Кроме того, предметом переговоров стали ключевые темы международной и региональной повесток дня.

Также стороны подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран, поддержание высокой динамики стратегического партнерства и союзничества.