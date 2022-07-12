Горит российская база в Армении

12 июл. 18:11

Склад стройматериалов горит на территории российской 102-й военной базы в Гюмри в Ширакской области Армении, информирует пресс-служба МЧС республики.

Как сообщает экстренное ведомство, в центр кризисного управления Ширакской области поступило сообщение о возгорании травяного покрытия на территории российской 102-й военной базы. "По прибытии на место выяснилось, что на территории базы горит склад строительных материалов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают два пожарно-спасательных отряда.