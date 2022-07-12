Австрия и Израиль заключили соглашение о стратегическом партнерстве

12 июл. 17:35

Власти Австрии и Израиля подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Австрию и Израиль связывает тесное сотрудничество, особенно в оборонной и экономической сферах, а также в области гражданского общества. Поэтому мы заключили соглашение о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение должно касаться "углубления сотрудничества по широкому ряду вопросов - от обмена студентами и проведения научных исследований до совместной деятельности в сфере обороны".