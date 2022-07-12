Отменен дебютный бой Хусейна Асхабова в UFC

12 июл. 17:15

Дебютный бой Хусейна Асхабова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против бразильца Герберта Бёрнса отменен из-за проблем с американской визой, сообщили в команде Асхабова.

Уточняется, что бой должен был пройти в США в 16 июня.

"Бой отменен из-за того, что у Хусейна пока нет визы. Ему назначили собеседование, но он не сможет принять участие в поединке", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что Асхабов – уроженец Чечни – в настоящее время представляет Францию. В его послужном списке 23 победы и ни одного поражения.