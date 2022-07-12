В Грузии юных художников ищут для участия в международном конкурсе

12 июл. 17:05

Международный детский фонд Грузии проводит конкурс "Мир" и приглашает юные таланты для участия. Об этом сообщила президент фонда Наира Алавердашвили.

По ее словам, участниками мероприятия могут стать дети из разных стран. Возрастные ограничения – до 18 лет. "Дети, желающие принять участие в конкурсе, должны будут нарисовать работу на тему "Мир". Крайний срок принятия работ 1 сентября", - сказала она, передает Sputnik Грузия.

Работы участников будет оценивать жюри. Рисунки победителей будут размещены на международной платформе "Художники будущего", а после будет создан сборник с лучшими рисунками.