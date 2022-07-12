Четверо маленьких жителей Алматы отравились химическими веществами

12 июл. 16:55

В результате химического отравления в отеле Алматы госпитализированы четверо детей, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

"11 июля 2022 года 4 детей с химическим отравлением были госпитализированы в Центр детской неотложной медицинской помощи. Получают лечение в условиях отделения токсикологии в Центр детской неотложной медицинской помощи", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что состояние детей оценивается как среднее.

Ряд СМИ заявили, что отравление произошло в одном из отелей города, куда заселилась спортивная команда. Там якобы проводили дезинфекцию.