Премьер Армении обсудил с главой "Росатома" строительство новой АЭС

12 июл. 16:55

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретился с гендиректором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, обсудив с ним вопросы сотрудничества, а также возможности строительства новой АЭС, - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Между Арменией и Россией существует насыщенная повестка взаимодействия в энергетической сфере, а "Росатом" - основной партнер официального Еревана в этой отрасли, - отметил на встрече армянский премьер, передает Sputnik Армения.

Пашинян высоко оценил работу корпорации по продлению срока эксплуатации второго энергоблока действующей Армянской АЭС в Мецаморе и выразил уверенность, что это партнерство будет эффективным и впредь.

Лихачев, в свою очередь, отметил, что корпорация "Росатом" заинтересована и в дальнейшем продолжать сотрудничество с правительством Армении.

Также собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией второго энергоблока АЭС, развитием атомной энергетики и сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.