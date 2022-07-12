В горах Чечни пройдет туристический форум "По тропам Кавказа"

12 июл. 16:34

Уже завтра, 13 июля, в горах Чечни стартует трехдневный туристический форум "По тропам Кавказа", на который соберутся участники из регионов Северного Кавказа.

"Форум пройдет на базе курорта Кезеной-Ам. Он представляет собой образовательные сессии, мастер классы, выставку народных видов деятельности, пеший поход, а также деловую игру, где ребята будут решать туристические кейсы и готовить турпродукт для развития внутреннего туризма в регионах. Цель данного проекта - это развитие туризма в регионах Северного Кавказа", - рассказала руководитель проекта Райян Асламбекова, передает ТАСС.

После форума планируются два экспедиционных выезда в Галанчожский и Итумкалинский районы республики, где участники будут снимать короткометражный фильм о национальных особенностях чеченского народа и собирать полезную информацию для будущей картины.

Напомним, проект "По тропам Кавказа" в своем первом гранатовом конкурсе сразу же получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Он реализуется в нынешнем 2022 году в первый раз, планируется, что в следующем году он пройдет в больших масштабах.