Безработные в Москве смогут получать выплаты на карту “Мир"

12 июл. 16:26

Безработные москвичи могут получать начисления на карту "Мир", об этом сообщает пресс-служба департамента финансов столицы.

Новая технология перечисления из городского бюджета выплат в сфере содействия занятости населения Москвы уже внедрена. “Выплаты производятся физическим лицам на банковские карты платежной системы "Мир", - объяснили в пресс-службе.

Для перечисления средств теперь используется новый платежный документ – "Распоряжение о перечислении денежных средств на карты “Мир”, в нем меньше необходимых к заполнению реквизитов, что снижает административную нагрузку. Кроме того, москвичам теперь не нужно предоставлять дополнительные данные при обращении за выплатами. В ведомстве отметили, что зачисление средств осуществляется только на основании номера банковской карты "Мир" получателя платежа и даты его рождения.