Запрет на купание в море продлен в Сочи

12 июл. 16:22

Администрация Сочи продлила запрет на купание на пляжах города, сообщает пресс-служба АТОР.

"На всех пляжах города поднят красный флаг. При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит - волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели", - сказано в сообщении.

Городской пляж "Ривьера" в Сочи закрыт с понедельника для купания, однако отдыхающие все равно его посещают. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе курорта.