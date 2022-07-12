В Кызылорде цена на сахар-рафинад приближается к стоимости килограмма мяса

12 июл. 16:12

Антирекорд по цене на сахар в Казахстане установлен в Кызылорде – в одном из торговых домов города продают рафинад по 2 283 тенге.

В соцсетях местные жители жалуются, что рафинад фактически стоит столько же, сколько и килограмм мяса. Горожанам советуют покупать сахар-песок в социальных магазинах или на субботних ярмарках, пишет Sputnik Казахстан.

Однако граждане заявляют, что в социальных магазинах сахар разбирают с самого утра, а на недавней ярмарке на улице Жаппасбай батыра продавали килограмм сахара в одни руки по 370 тенге.

Напомним, после введения Россией ограничений на вывоз сахара люди вынуждены с утра занимать очереди в магазинах, чтобы успеть приобрести товар по "низкой" цене, который раскупается моментально. При этом цены на сахар начинаются от 800 тенге за килограмм.