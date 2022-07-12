К концу 2025 года "Газпром" построит газопровод к Тырныаузскому месторождению

12 июл. 16:09

ПАО "Газпром" к концу 2025 года завершит строительство газопровода от города Тырныауз до месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), - сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик", и. о. директора АО "Газпром газораспределение Нальчик" Залим Вороков.

"Есть большая программа, которую утвердили зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и глава республики Казбек Коков, рассчитанная на 2021-2025 годы, инвестировать в нее денежные средства будет ПАО "Газпром". Сейчас готовится проектная документация, затем будем синхронизировать программу, актуализировать ее, строить газопровод будут наши коллеги из Санкт-Петербурга, планируется, что работы будут завершены в конце 2025 года", - рассказал Вороков, передает ТАСС.

Строительство газопровода довольно проблемное в техническом плане, но специалисты в федеральном центре проходили и не такие проекты, они строят газопроводы мирового значения и с задачей справятся, - заверил Вороков.