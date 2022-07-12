В ЦБ видят признаки стабилизации экономики России

12 июл. 16:05

Признаки стабилизации ситуации в экономике уже видны, в целом кризис, связанный с введением западных санкций, развивается более мягко, чем ожидалось в марте, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

"Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны... Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации", - рассказал он в своем видеоблоге.

Он отметил, что спад ВВП в апреле-мае, по данным Росстата, составил около 3-4%, ”это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны”.