Агентство внешней разведки появится в Армении

12 июл. 15:45

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о скором появлении Агентства внешней разведки в рамках реформ силовых структур.

Он отметил, что правительство совместно с Нацсобранием проводит реформы полиции, Минобороны и ВС Армении. "В контексте этих реформ мы планируем создать отдельное Агентство внешней разведки. И аппарат Совета безопасности уже начал переговоры с коллегами по формированию этой новой структуры", - цитирует его ТАССС.

Григорян напомнил, что в Армении с 2018 года идет процесс демократизации сектора безопасности. По его словам, реформы МВД объединят три структуры: полиция, МЧС и миграционная служба.