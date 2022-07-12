Чечня стала регионом с самым низким кредитным рейтингом

12 июл. 15:44

Финансовый маркетплейс “Сравни” составил рейтинг регионов России по ответственности банковых заемщиков, первое место заняла Москва, последнее - Чечня.

Средний кредитный рейтинг в России составляет 573 балла, за год он вырос на 22 балла, сообщает пресс-служба компании. Лидером по кредитному рейтингу стала Москва, следом идут Санкт-Петербург, Владивосток, Краснодар и Нижний Новгород. Замыкает рейтинг регионов Чечня. Отмечается, что у жителей Ингушетии, Магаданской области и Алтая чаще всего нет кредитного рейтинга нет.

Жителей с кредитным рейтингом выше 1000 больше всего в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Высокий кредитный рейтинг обычно имеют россияне старше 47 лет, низкий - граждане 18-23 лет. При этом первые, получая наиболее привлекательные условия чаще всего отказываются от кредитов, а вторые “получают невыгодные условия, однако вынуждены соглашаться на них, поскольку не имеют альтернативных предложений”, объяснил заместитель генерального директора компании Алексей Грибков.

Кредитный рейтинг учитывает показатели добросовестности исполнения кредитов, диверсификации займов, обновления и кредитной истории.