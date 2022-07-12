В Кабардино-Балкарии озвучили цены на авиарейсы в Сочи и Махачкалу

12 июл. 15:42

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассказали, каковы цены на авиаперевозки из Нальчика в Сочи и Махачкалу, - сообщает Telegram-канал республиканского правительства.

Так, минимальная цена билета на самолет в Сочи начинается от 2158 рублей, с багажом он обойдется дороже на 100 рублей. В Махачкалу можно будет улететь минимум за 2141 рублей, при этом стоимость перелета с багажом будет на 600 рублей больше, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, рейсы из Нальчика в Сочи и Махачкалу начнут выполняться с третьего августа, полеты на комфортабельных региональных турбовинтовых самолетах ATR-72 будет выполнять российская авиакомпания UTair.