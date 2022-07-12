Чиновники Минздрава Ингушетии пытались скрыть свои доходы

12 июл. 15:27

Должностные лица министерства здравоохранения Ингушетии привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, - сообщил представитель прокуратуры региона.

"Установлено, что ряд должностных лиц министерства в 2021 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год", - рассказал сотрудник пресс-службы прокуратуры, передает "Интерфакс".

Не в полном объеме в декларациях были указаны сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, также не были отражены и счета в кредитных организациях и ряд других фактов укрытия доходов.

Также на официальном сайте министерства по состоянию на 31 мая 2022 года не были размещены сведения о доходах и расходах руководителей подведомственных министерству медучреждений за отчетный период 2021 года.

Прокуратура внесла в Минздрав представление по итогам проверки, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц министерства.