Стало известно, хватит ли в Казахстане вакцин от COVID-19

12 июл. 15:18

Минздрав Казахстана назвал число противокоронавирусных препаратов, имеющихся в данный момент.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время ежедневно проводится мониторинг за охватом вакцинации, остатками и срокам годности препаратов.

"На сегодняшний день в остатке имеется более 1,6 млн вакцин против коронавируса, из них QazVac - 354 тыс, Sinopharm - 1,2 млн, Pfizer - 123 тыс доз", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что по состоянию на 11 июня в Казахстане полностью вакцинировались 9 316 066 человек.