Указом президента РФ Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета

12 июл. 15:06

Председатель ЛДПР и думской фракции либерал-демократов Леонид Слуцкий вошел в состав Госсовета, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав Государственного совета Слуцкого Л. Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе", - говорится в документе, передает ТАСС.

Напомним, в состав Госсовета, возглавляемого президентом РФ, входят премьер-министр, председатели обеих палат парламента, главы регионов и руководители фракций в Госдуме.