Спикер парламента Ирана: США на Ближнем Востоке повторяют свою ошибку

12 июл. 14:48

США, несмотря на предупреждения, помогают расширению НАТО на Ближнем Востоке, как это произошло на Украине, - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Вашингтон совершает в регионе Ближнего Востока и Персидского залива ту же ошибку, что и на Украине, содействуя расширению НАТО, несмотря на предупреждения", - цитирует слова Галибафа РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Галибаф призвал государства региона с осторожностью воспринимать любые американо-израильские планы, способные представлять угрозу для безопасности и стабильности в регионе, отметив, что Иран "без колебаний будет защищать интересы региона, чтобы противостоять любым заговорам, направленным на его дестабилизацию".