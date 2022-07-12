Санкции Запада усилили связи России с Азербайджаном 

Первые четыре месяца строжайших экономических санкций ЕС и США против России, массового ухода западных компаний с внутреннего рынка и закрытия западных рынков для многих товаров из РФ оказали не столько негативное, сколько трансформирующее воздействие на российскую экономику. Поскольку большая часть стран отказалась присоединяться к западным санкциям, изолировать Россию от внешнего мира не удалось: недоступными для нее стали только северно-американское и европейское направления, а все прочие остались открытыми. Ожидаемым последствием ситуации стала переориентация российской геоэкономической активности, и прежде всего в фокусе внимания оказались те государства, что уже имеют крепкие торговые и предпринимательские связи с Россией.



Трансформация карты внешнеэкономических отношений России – это процесс на долгие годы, в то же время действовать, находить новые рынки сбыта и каналы импорта нужно уже сейчас, и именно это определило повышенный интерес российского государства к первоочередному укреплению бизнес-контактов с ближним зарубежьем. И экспортные, и импортные потоки товаров между Россией и странами постсоветского пространства налажены естественным образом, и никто другой так не заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества, как российские соседи, для которых РФ является и стабильным рынком сбыта, и надежным поставщиком.



Очевидным внешнеэкономическим партнером России в этом плане является ее политический союзник Азербайджанская Республика – государство со стабильной, растущей экономикой и максимально прагматичной политикой. Простые данные товарооборота говорят о том, насколько усилились торговые отношения двух стран в условиях, когда в целом в мировой экономике наблюдается спад активности. Еще в прошлом году рост товарооборота между Азербайджаном и Россией составил 16%, достигнув $3,4 млрд, а в первые пять месяц этого года (то есть включая три санкционных месяца) он вырос на 17%, до $1,239 млрд. По российским прогнозам, всего в 2022 году товарооборот Россия-Азербайджан достигнет такими темпами отметки в $4 млрд.



У России большие планы на торговые контакты с Азербайджаном, последние заявления государственных деятелей говорят о намерении расширить поставки в республику металлоконструкций, машиностроительной продукции и продуктов питания на сотни миллионов долларов. Известно, что всего в Азербайджан завозят товары 4 тыс российских экспортеров, и что немаловажно, 2,5 тыс из них – это представители малого и среднего бизнеса. Для Азербайджана, в свою очередь, существенно привлечение российских инвестиций и компаний в проекты возрождения Карабаха (где уже работает, к примеру, КамАЗ), а также приобретение российских технологий.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, закрытие Запада для России – это стимул для развития региональных экономических связей, в том числе российско-азербайджанских. "Ограничения, введенные против России, повлияли на всю динамику нашего региона, создали большие возможности для более тесного и эффективного взаимовыгодного сотрудничества. В последние четыре месяца мы наблюдаем рост экспорт сельскохозяйственных товаров в Россию", - прежде всего сказал он.



"Наши государства и компании должны больше взаимодействовать в экономике. Очень важно, что тесное сотрудничество у нас и так налажено, Россия и Азербайджан – это стабильные многолетние торгово-экономические партнеры. Сегодня, с учетом мировых реалий, нам нужно лишь усиливать кооперацию. Если Запад прекращает экспортировать товары в Россию, ей нужно или производить их самой, или сотрудничать со своими партнерами. Тенденции роста экономических контактов России и Азербайджана уже наблюдаются, и мы будем расширять наши возможности в этом направлении", - подчеркнул Эмин Гарибли.



Наиболее негативным эффектом от санкционной войны для Азербайджана экономист назвал временное ограничение Россией на экспорт зерна. "Россия является одним из крупнейших поставщиков зерна в Азербайджан. В первые месяцы санкционного давления Россия вводила определенные ограничения на вывоз зерновых, и это сказалось на азербайджанском рынке. С другой стороны, поскольку экспорт товаров в Россию вырос, и они стали более конкурентоспособными за счет укрепления российского рубля, азербайджанские компании получили дополнительные доходы. В целом, нам нужно сотрудничать в соответствии с реалиями, а они таковы, что жесткие западные санкции могут продлиться несколько лет", - сообщил эксперт.



Не только Азербайджан способен стать инвестиционным рынком для России, но и Россия – инвестиционным рынком для Азербайджана. "Мы наблюдаем определенный вывод капитала из России, и если внерегиональные инвесторы предпочитают не вкладываться в российскую экономику, а уходить из нее, я думаю, со временем эту нишу займут наши региональные инвесторы. Россия – один из больших рынков, который не может не заинтересовать бизнес, тем более что покупательная способность в России практически не изменилась благодаря росту цен на энергоресурсы. В обозримой перспективе благодаря инвестициям соседей, включая Азербайджан, вывод капитала из России остановится", - прогнозирует Эмин Гарибли.



"Также отмечу, что для России и Азербайджана в нынешних условиях еще более интересна реализация крупных международных логистических проектов, создающих альтернативные маршруты поставок товаров. Транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад" будут фактором, обеспечивающим экономическую устойчивость наших стран, и инструментом привлечения еще больших инвестиций. Поэтому, на мой взгляд, торгово-экономические связи России и Азербайджана смогут адаптироваться к изменившимся международным реалиям", - заключил экономист.