В Совфеде рассказали, планируется ли в России введение военного положения

12 июл. 14:41

Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине вводить в настоящее время не планируется, заверил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос о возможности введения в стране военного положения.

По его словам, пока вполне достаточно тех мер законодательного характера, которые принимаются. "Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - сказал Климов он в видеоинтервью "Парламентской газете".