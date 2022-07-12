У Египта появится собственный лоукостер

12 июл. 14:32

Авиакомпания Air Sphinx станет первым в истории Египта лоукостером, она начнет работу в зимнем сезоне 2022-2023 года.

"Дочерняя компания EgyptAir будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий", - сообщили в АТОР.

Лоукостер создается с целью увеличения турпотока. На начальном этапе перевозчик будет совершать до 15 рейсов внутри страны. Полеты запланированы из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора.

Парк Air Sphinx на первых порах будет включать два лайнера Boeing 737-800.

В АТОР не исключают, что новая авиакомпания зимой будет совершать рейсы в Россию. Ожидается, что билеты будут стоит на 25-30% меньше, чем у EgyptAir.