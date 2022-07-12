Китай восстановил авиарейсы из Пекина в Москву

12 июл. 14:32

Китайская авиакомпания Hainan Airlines сегодня выполнила первый постпандемийный авиарейс HU7985 Пекин – Москва, - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Самолет вылетел из пекинского международного аэропорта Шоуду в 16:02 по местному времени (11:02 мск), на 22 минуты позже заявленного времени вылета, и прибудет в Шереметьево в 19:00 по местному времени, - передает ТАСС.

Обратный рейс HU7986 Москва - Пекин запланирован в 20:55 по московскому времени. Он будет выполняться с промежуточной посадкой в так называемом первичном пункте въезда - городе Сиань.

Рейс будет выполняться раз в неделю по вторникам самолетами Airbus A330.

Напомним, Hainan Airlines выполнял регулярные рейсы между Пекином и Москвой с марта 2009 года, однако в 2020 году полеты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.