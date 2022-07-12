СМИ внесли ясность в создании второй российской базы в Армении

12 июл. 14:15

Еще в июне в Армении начали появляться первые слухи о строительстве новой российской военной базы, когда правительство страны на очередном заседании приняло решение о внесении изменений в протокол от 3 октября 2021 г. о размещении российской базы, - пишет армянская газета "Грапарак".

"По сути речь идет о создании новой военной базы. Предстоит подписание двух протоколов, за этим последует заключение международного договора, который должны будут ратифицировать парламенты двух стран. России будут переданы земельные участки, находящиеся в административных границах укрупненной общины Ноемберян. Согласно данным издания, база будет размещена на территории населенных пунктов Айгепар и Воскепар и общины Ноемберян, здесь будут размещены около двух тысяч российских военнослужащих", - пишет издание.

Также газета попыталась выяснить, по инициативе какой из сторон накануне состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако в правительстве заявили, что каких-либо комментариев, помимо официального сообщения, у них нет. Впрочем, изданию стало известно, что договоренность о телефонной беседе была достигнута ранее в рамках общего процесса урегулирования отношений, - пишет Armenia today.