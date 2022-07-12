Песков: излишнее укрепление рубля требует особого внимания правительства

12 июл. 14:06

Тема излишнего укрепления рубля находится в центре "особого внимания" правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе национальной валюты. Но излишнее усиление рубля — это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. И этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня”, - рассказал Песков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сказал, что установившийся курс доллара плохо влияет на бюджет, экспортная выручка в рублях снижается.

Песков отметил, что снижение курса доллара “не должно вызывать эмоций”. “Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями”, - подчеркнул он.