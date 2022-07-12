В Грузии началась "седьмая волна" COVID-19

12 июл. 13:56

Грузинский иммунолог Бидзина Кулумбегов сообщил о начале "седьмой волны" коронавирусной инфекции, которая не вызовет опасений.

Он напомнил, что для COVID-19 характерны определенные "волны". По его словам, если взглянуть на тенденцию других стран, Грузия "отстает где-то на два месяца".

"Люди думают, что пандемия закончилась, но у ковида свои планы... Этот период можно назвать это началом "седьмой волны". В этом нет ничего тревожного. Мы видим, что число заражений увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей", - цитирует его РИА Новости.