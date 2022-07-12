Пассажир пытался вывезти из Минвод в Израиль ценные свитки Торы

12 июл. 13:56

Таможенники нашли в ручной клади у пассажира в Минеральных Водах ценные свитки прошлого века, - сообщает пресс-служба минераловодской таможни.

Представляющие культурную ценность пергаменты нашли у семьи, которая направлялась в Тель-Авив. Пассажиры прошли по "зеленому" коридору и не внесли в декларацию два свитка Торы XX века, вывоз которых с территории России возможен только с разрешения федерального министерства культуры, - передает "АиФ-Ставрополье".

Как установила экспертиза, рыночная стоимость полотен составляет 324 тыс рублей - такие реликвии используются для еженедельного публичного чтения в синагоге и являются главным сакральным предметом в иудаизме.

Свитки изъяли из ручной клади и поместили в камеру хранения вещественных доказательств минераловодской таможни, а пассажир стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.