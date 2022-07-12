Чемпионка Уимблдона: я – гражданка Казахстана

12 июл. 13:43

Теннисистка Елена Рыбакина, выигравшая на прошлой неделе Уимблдонский турнир по теннису, на пресс-конференции в Нур-Султане показала свое удостоверение личности гражданки Казахстана, а также паспорт.

Она заявила, что считает себя гражданкой Казахстана, несмотря на постоянные разъезды. "каждую неделю переезжаю из гостиницы в гостиницу либо на соревнования, либо на сборы", - приводит ее слова Sputnik Казахстан.

Ранее Рыбакина вернулась в Казахстан. Болельщики встречали новую чемпионку в аэропорту Нур-Султана. Кроме того, премьер республики Алихан Смаилов вручил теннисистке орден "Достык" II степени, присужденный президентом Касым-Жомартом Токаевым.