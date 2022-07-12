Как санкции повлияли на отношения России и Турции?

Санкционная политика Запада для Турции – явление не новое. Оно испытано, что называется, на собственном опыте. США и ЕС вводили ряд ограничений против Турции из-за ее операций в Сирии против YPG и за покупку российских ПВО С-400. Сама же Турция не одобряет такую политику. Что в 2014 году, что в 2022 году Анкара не стала присоединяться к финансово-экономическим мерам давления на Москву. Объяснения два: Турция не хочет идти на поводу у НАТО, и Анкара получает огромную прибыль на проектах с Россией, начиная с туризма и строительством и заканчивая возведением АЭС и покупкой газа.

Официальную позицию Анкары не так давно доходчиво изложил и объяснил пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет и впредь присоединяться к санкциям, сохраняя "политику баланса".

"Мы не вводим санкций [против Москвы] и не будем к ним подключаться. Мы должны защищать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию [в вопросе санкций]. На Западе ее приняли", – сказал представитель Эрдогана.

Санкции, исходя из логики турецкого руководства, не достигают целей – не вынуждают Россию идти на уступки. Также они попросту ломают переговорный процесс по Украине. "Путин еще больше укрепил свои позиции внутри, а рубль экономически восстановился", – подчеркнул Калын.

Товарооборот Турции и России традиционно составляет около $20 млрд в год. Пандемия снизила уровень торговли, но цель властей двух стран довести ее до $100 млрд в год остается в силе. В 2021 году уровень торговли начал расти и достиг $15 млрд, что на 67% больше, чем в 2020 году. А в этом году бизнес шел еще активнее. По словам турецкого посла Мехмета Самсара, по итогам года товарооборот может вырасти на $15 млрд и дойти до $50 млрд, ведь в первые шесть месяцев он составил $30 млрд.

Отключение России от платежной системы SWIFT дало дополнительный импульс укреплению финансово-экономического взаимодействия. Глава Союза экспортеров Турции (TIM) Исмаил Гюлле призвал увеличить долю торговли в национальных валютах. По его словам, объем экспорта Турции в Россию в турецких лирах в феврале 2022 года вырос на 100%. Вместо того, чтобы присоединяться к санкциям НАТО, в марте того же года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину торговать в рублях, причем импортировать Анкара будет в рублях, а экспортировать в лирах.

Турецкий бизнес постепенно присматривается к предприятиям и проектам, из которых по принуждению или добровольно выходят европейские, американские и азиатские компании. Так, недавно стало известно, что турецкий производитель бытовой техники Arcelik приобрел доли американской фирмы Whirlpool в компании АО "Индезит интернешнл" и ООО "Вирлпул рус". Arcelik не будет сокращать рабочие места в крупнейшем заводе по выпуску холодильников и стиральных машин в России Indesit в Липецкой области.

Турки готовы заместить Запад в текстильном и ресторанном бизнесе. В марте стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания Chitir Chicken может заместить "Макдональдс" в России, о чем сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. В России и так популярны турецкие рестораны и магазины одежды, но Анкара намерена увеличить объемы в обеих секторах. В конце мая было объявлено, что несколько турецких брендов одежды и товаров для дома выйдут на российский рынок. В частности, Россия ведет переговоры с брендами adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol.

Как видно, в торговле и бизнесе санкции Запада лишь создали дополнительный стимул для сотрудничества России и Турции. В отличие от других европейских стран и их лидеров, Турция и Эрдоган не испугались угроз и третичных санкций, а отстаивают свои национальные интересы. Что касается политических связей, то с началом спецоперации появился еще один повод для взаимодействия Путина и Эрдогана. Хотя переговоры по Украине с марта заглохли, но лидеры двух стран решают совместно проблему украинского зерна. Помимо этого существует широкий спектр других вопросов для координации: Сирия, Ливия, Южный Кавказ, Афганистан, двусторонние проекты, как АЭС "Аккую". Следующие переговоры Путина и Эрдогана пройдут уже совсем скоро – 19 июля в Тегеране.