В Азербайджане восстановили фильм Расима Оджагова "Прости меня, если я умру"

12 июл. 13:33

Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов рассказал в программе "Доброе утро, Азербайджан”, что картину режиссера Расима Оджагова "Прости меня, если я умру” удалось восстановить.

Фильм, также известный как “Храм воздуха”, был снят в 1989 году по сценарию Рустама Ибрагимбекова, главную роль в нем исполнил Фахраддин Манафов. Реставрацию киноленты приурочили к годовщине смерти режиссера.

"Это была идея моего брата (кинорежиссера) Вахида Мустафаева, которого я обнял обеими руками. … Я сказал Вахиду, ты занят восстановлением фильмов, на этот раз восстанови "Если я умру, прости меня”, - поделился артист.

По его словам, каждый из фильмов Оджагова — произведение искусства, их нужно сохранить и передать будущим поколениям.

Манафов рассказал, что когда наконец увидел картину, то будто вернулся в прошлое. “После того, как на экране появились первые титры, я не только вернулся в те годы, мне даже показалось, что этот фильм был снят неделю назад”, - признал он.

Восстановлением старых фильмов Мустафаев вместе со своей супругой Эльнарой занимается на цифровой студии Balans.

Манафов сообщил, что на студии уже отреставрировали четыре художественных и несколько документальных фильмов. “Каждый фильм требует огромных денег для восстановления. А Вахид все это взял на себя и делает за счет собственных вложений”, - подчеркнул он.