Перевозками пассажиров в Сочи будет заниматься единый оператор

12 июл. 13:31

В Сочи утвердили концепцию модернизации системы муниципальных перевозок, - сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Система рассчитана до 2030 года, управление системой возьмет на себя единый оператор, он же займется и обновлением автобусного парка. В планах замена около 650 автобусов, - передает "АиФ-Юг".

Также в городе будет внедрена система проездных. Комплексная схема транспортного обсаживания населения уже утверждена.

Напомним, сейчас на улицы города-курорта ежедневно выходят более 800 автобусов. С начала года они перевезли более 35 млн пассажиров.