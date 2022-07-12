В ММТП построят современный контейнерный терминал

12 июл. 13:08

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) в скором времени планирует начать перевалку контейнерных грузов, а в перспективе здесь будет построен современный контейнерный терминал, - сообщил и. о. генерального директора порта Рустам Керимов.

"Сейчас мы планируем начать принимать контейнеры, уже ведем переговоры. С таможенными органами есть предварительная договоренность, они готовы при необходимости в кратчайшие сроки отправить сюда мобильный инспекционно-досмотровый комплекс для растаможивания грузов. То есть в ближайшее время хотим запустить и контейнерную перевалку", - рассказал Керимов, передает ТАСС.

Нынешние мощности не позволяют реализовать весь потенциал порта по контейнерной перевалке без ущерба для других направлений работы, поэтому рассматривается и проект строительства нового современного контейнерного терминала.

"Мы уже подобрали площадь порядка 30 га и планируем современный, с хорошим специализированным оборудованием терминал, который решит все проблемы клиентов по доставке товаров из Индии, Китая, Ирана и так далее. Терминал подразумевает строительство новых причалов, формирование площадки для грузов, установку кранов и оборудования", - пояснил и. о. гендиректора порта.