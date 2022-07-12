Мировую экономику ждет рецессия длиной в несколько лет

12 июл. 13:08

В будущем году многие страны мира столкнутся с серьезными экономическими трудностями, что выльется в долгую рецессию, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, пишет РИА Новости.

"Мы столкнемся с очень серьезными проблемами в большей части света. В этот раз нас ждет затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо", - прогнозирует инвестор.

По его мнению, кризис "может продлиться два, три или даже четыре года".

Он отметил, что в США, рецессия "либо уже началась, либо вскоре начнется"."Все мы видим, что дела обстоят не так хорошо, как год назад. Процессы начинают замедляться, а произошло это или нет, случится ли в августе или сентябре – не имеет большого значения. Мы находимся на том этапе, когда либо уже вступили в рецессию, либо готовимся вступить в нее в скором времени", - пояснил Роджерс.

По словам эксперта, если США прекратят печатать деньги, занимать их и тратить, экономика пойдет на спад - сейчас она базируется на большом объеме займов и печати денег, госдолг страны “ошеломляющий".

"В конце концов нам придется остановиться, рынок рано или поздно заставит нас сделать это. Так что единственный выход – это признать ошибку, принять боль, пережить рецессию и начать все сначала", - сказал инвестор.

Он добавил, что нет “никакого волшебного способа справиться с данной проблемой”.