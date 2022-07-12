Япония провожает в последний путь Синдзо Абэ

12 июл. 12:54

Сегодня в Стране восходящего солнца траурный день: в главном буддистском храме Токио Дзодзедзи Япония прощается с бывшим премьером Синдзо Абэ.

Трагическую смерть экс-премьера в одной из самых безопасных стран мира называют одним из самых ужасных и громких преступлений в японской истории. Два выстрела, которые шокировали Японию: за всю послевоенную историю здесь не стреляли в политика столь высокого ранга, - передает "Мир 24".

В канун парламентских выборов Абэ выступал на одной из улиц города Нара. Он призывал избирателей прийти на участки и проголосовать за однопартийца. В этот момент и раздались выстрелы.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии 2799 дней. В премьерском кресле он продержался два срока. С поста ушел сам по состоянию здоровья. В 28 лет он стал помощником министра иностранных дел, а в 52 – самым молодым премьером в истории Японии.

Абэ сразу взял курс на сближение с Россией. Всегда стремился к добрососедским отношениям. Не скрывал и личной симпатии к российскому президенту, его даже называли "японским другом Владимира Путина".

«Возможно, вы не знаете, но мы с президентом Путиным встречались уже 27 раз. И я хочу, чтобы вы это запомнили, я хочу, чтобы вы понимали: у нас такие отношения, что о них говорят: "Съели пуд соли", – отмечал Синдзо Абэ.

После отставки политическая карьера Абэ не закончилась. Он был депутатом в парламенте от родной Либерально-демократической партии и до конца оставался одним из самых влиятельных политиков Японии.

По итогам голосования в верхнюю палату парламента Японии победила правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", набравшая дополнительные голоса на фоне встревоженности японцев убийством бывшего премьера.

Правительство получило право пересмотреть военные расходы и принять серьезные поправки в Конституцию на фоне напряженности в мире. Гибель Абэ бросила тень на политическое будущее Японии. Хотя его убил террорист-одиночка, а не идеологическая или политическая группировка, его смерть добавила голосов его партии. В то же время японцы считают его политический курс в отношении России провальным, одобряя жесткий антироссийский курс Кисиды.

