Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество

12 июл. 12:44

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров лидеров двух стран 17 июня в Санкт-Петербурге.

"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - сказано в сообщении.