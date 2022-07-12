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Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество

Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров лидеров двух стран 17 июня в Санкт-Петербурге.

"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - сказано в сообщении.

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