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Суд заменил КТК приостановку деятельности на штраф

Суд заменил КТК приостановку деятельности на штраф

Краснодарский краевой суд 11 июля принял решение заменить приостановку деятельности “КТК-Р” на штраф в размере 200 тыс рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение принято по итогу рассмотрения апелляции на постановление Приморского районного суда Новороссийска, который приостановил деятельности Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток из-за найденных нарушений экологического законодательства. Теперь наказание заменено на штраф в 200 тыс рублей.

Напомним, решение о приостановке деятельности КТК было принято 5 июля. КТК подал на апелляцию, в связи с тем, что приостановка деятельности может привести к необратимым последствиям для производства.

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